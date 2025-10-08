Habertürk
        İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı’na başvurular başladı

        Koç Holding ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliğiyle hayata geçirilen İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'na başvurular başladı. İklim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri desteklemeyi amaçlayan programın ilk yılında su teknolojilerine odaklanılacağı açıklandı

        Giriş: 08.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:17
        İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'na başvurular başladı
        Koç Holding, 2050 karbon nötr hedefine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlerken, teknolojiyi kullanarak iklim sorunlarına çözüm üretmeyi önceliklendirdiğini duyurdu. Bu doğrultuda oluşturulduğu belirtilen Koç İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı, Koç Holding ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliğiyle hayata geçecek; ilk yıl odağı su teknolojileri olacak.

        YATIRIM VE UYGULAMA DESTEĞİ

        Birleşmiş Milletler CEO Water Mandate ve Dünya Ekonomik Forumu Water Futures’ın da aralarında bulunduğu uluslararası platformlara üye olan Koç Holding, İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı kapsamında; enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerindeki Koç Topluluğu şirketleri ile iş birliği halinde ilerleyecek. Program, finansmana erişim fırsatlarının yanı sıra Koç Topluluğu şirketleriyle pilot projeler yürütülmesine olanak tanıyacak. Koç Topluluğu şirketlerinin yatırımlarının yönlendirildiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yanı sıra Topluluk bünyesindeki Ford Otosan Driventure ve Tüpraş Ventures da girişimlere yatırım yapma fırsatını değerlendirerek yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesini hedefleyecek. Arçelik, Entek, Ford Otosan, Otokar, Tofaş, TürkTraktör, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yapı Kredi Leasing ise çözümlerin geliştirilmesi veya uygulanması aşamalarında destek sağlayacak.

        ULUSLARARASI PAYDAŞLARA ERİŞİM

        Program, girişimcilere Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da kapılar aralayacak. Katılımcılar, aralarında Birleşmiş Milletler CEO Water Mandate ve Dünya Ekonomik Forumu Water Futures platformlarının da yer aldığı uluslararası paydaşlar ile başarılı uygulamalarını paylaşma fırsatı yakalayacak.

        SON BAŞVURU TARİHİ 23 KASIM

        Climatetech.koc.com.tr üzerinden başvurulabilecek olan programa; ürün prototipini tamamlamış, satışa başlamış ve iş modelini ölçeklendirmeye hazır ileri aşama girişimler kabul edilecek. Başvuru yapacak ekiplerden, iklim teknolojileri alanında somut ve ölçülebilir bir etki yaratma hedefi bekleniyor. Değerlendirme sürecinde yenilikçilik, sürdürülebilirlik etkisi, uygulanabilirlik ve küresel pazarlara açılma potansiyeli gibi kriterler ön plana çıkıyor.

