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        Haberler Yaşam İklim değişikliği nedeniyle Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü

        İklim değişikliği nedeniyle Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü

        Sivas'ın marka değeri Kangal köpekleri, iklim değişikliği, mevsim kaymaları ve kar yağışının olmaması nedeniyle eşleşme sürecinde 4 ay gecikti. Eşleşmenin yeni başladığını söyleyen Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Küresel ısınmadan dolayı yavru üretimi bu ay itibariyle yılda 2'den 1'e düştü. Kangallarda üretim, yüzde 50 oranında azaldı. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde devam ederse, Kangal ırkı tehlikeye girebilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:09
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          Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği, Sivas'ın meşhur Kangal köpeklerini olumsuz etkiliyor.

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          İklim değişikliği nedeniyle daha önce kar yağışı olmayınca kışlık postlarına geç bürünen Kangalların bu kez de eşleşmeleri 4 ay gecikti.

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          Ocak ayında eşleşmeye başlayan Kangallar, bu yıl mayıs ayında eşleşti.

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          Eşleşmelerini mevsimlere göre yapan Kangallar, normal şartlarda senede 2 kez eşleşip, 2 kez doğum yaparken, bu yıl bu sayı 1'e düştü.

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          "KANGAL IRKINA BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR"

          Süreçle ilgili bilgi veren Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Birer defa doğum yapması bu canlının yavru üretiminin azalmasını gösteriyor.

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          Yavru üretimi azalırsa, iklim de böyle giderse önümüzdeki yıllarda Kangal ırkına bir tehdit oluşturuyor. Kangallar iklimlere adapte olabilen bir canlıdır. Küresel ısınmadan dolayı yavru üretimi bu ay itibarıyla yılda 2'den 1'e düştü.

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          Kangallarda üretim, yüzde 50 oranında azaldı. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde devam ederse, Kangal ırkı tehlikeye girebilir.

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          Bununla ilgili doğan yavruların düzenli ve şekilde daha dikkatli beslenmesi, kayıpların ise önüne geçilmesi gerekiyor. Yavruların hayatta kalması ve düzgün ellerde korunarak, ırkın devamlılığı sağlanabilir" diye konuştu.

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