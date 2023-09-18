İklim aktivistleri tarihi Brandenburg Kapısı'nı turuncuya boyadı
Almanya'nın başkenti Berlin'de "Son Nesil" isimli iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısını protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.
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Almanya'nın başkenti Berlin'de "Son Nesil" isimli örgütten iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.
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Polisin yaptığı açıklamaya göre, tarihi kapının altı sütununu boyayan 13 aktivist gözaltına alındı.
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Eylemle eş zamanlı olarak tarihi kapının önündeki Pariser Platz'a da boya döküldü.
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Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Brandenburg Kapısı'nda yapılan boyalı protesto eylemini tarihi sütunlara zarar verdiği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi.
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Eylemin ardından güvenlik şeridi çekilerek tarihi kapıdaki boya temizlendi.
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*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.