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İkinci Vitor Pereira dönemi 172 gün sürdü

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerde ikinci kez görev yapan Pereira'nın bu görev süresi ise 172 gün sürdü. İkinci Pereira'nın dönemi tartışmalara da konu oldu

20.12.2021 - 22:58 | Güncelleme: FUTBOL

  • Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 172 gün sürdü. 

  • İkinci kez sarı-lacivertlilerin başına geçen Portekizli Teknik Adam, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından gönderilmesi gündeme gelmiş, 10. haftada Alanyaspor ve 11. haftada Konyaspor karşısında alınan 2-1'lik yenilgilerin ardından Fenerbahçe taraftarı tarafından istifaya davet edilmişti. 

  • Ligde 17. haftanın ardından lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı. Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'deki ikinci dönemi birçok tartışmalara konu oldu.

  • CANER ERKİN VE YENİ TRANFER CAULKER GÖNDERİLDİ

    Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından gözler Topuk Yaylası'na çevrildi. Portekizli çalıştırıcının bir önceki döneminde sorun yaşadığı Caner Erkin'in geleceği merak edilirken sarı-lacivertlilerde barış pozları verildi, ardından milli futbolcu kadro dışı kaldı.

  • Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla iki oyuncunun çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği belirtildi.

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