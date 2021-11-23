İkinci el piyasasını yükselten al - satçılara karşı otomotiv firmaları harekete geçti. SHOW Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; Al sat işi yaparak piyasada fiyatları yükseltenler artık kara listeye alınacak. Bu sayede otomotiv firmaları ikinci el araç satışında spekülasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bayiden satın alınan aracın birkaç gün sonra internet üzerinden daha fazla fiyata satılıyor. Tartışma yaratan fiyatlara karşı geliştirilen kara liste yöntemiyle bir alıcı peş peşe otomobil alamayacak. Peş peşe araç alınması halinde ise otomotiv firması fiyatları artıracak.

Öte yandan yeni nesil araçlardaki çipli sistemlerin de kaldırılması ve bu sayede araç sayısında artışın sağlanması bekleniyor.