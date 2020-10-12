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Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, ikinci el oto pazarında yaşanan fiyat artışları ve pazar sirkülasyonu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eylül ayında ikinci el online pazarı satışlarının, Ağustos ayına göre ortalama yüzde 15 düşmesindeki sebebin kur artışı ve kredi faiz oranlarındaki radikal yükseliş olduğunu dile getiren Karakaş, ikinci el araç fiyatlarının fahiş bir seviyeye gelmesinde bireysel satıcıların önemli payı olduğunu söyledi.

Karakaş, "Ertelenen talep, sıfırdaki stok problemi, kur artışı gibi hususlar fiyatların artışına elbette sebep oldu, fakat bir yerden sonra pazardaki hareketlilik ve ani fiyat yükselişleri, otomotiv dışı farklı sektörlerde çalışan insanların maalesef iştahını kabarttı kabarttı. Bugün satışlar geçen yıla göre yüksek gözükse de sanal bir artıştan bahsediyoruz. Araç alıp satanlar hep aynı kişiler. Artık her iki kişiden biri sadece yatırım amaçlı otomobil satın alıyor. Bu araç sahipleri fiyatları zaman içerisinde ciddi şekilde artırdı" ifadelerini kullandı.

Ali Karakaş, ikinci el oto ticaretiyle ilgisi olmayan vatandaşın elde ettiği kâr ile ilgili de örnekler paylaşarak, "Geçtiğimiz aylarda bireysel bir kullanıcı, aynı anda bayiden 100 adet araç aldı, bu araçları stokladı, kiralamadı, şirketi için kullanmadı, emtia olarak bekletti. Yaz ayının başında D segmenti sedan ya da kompakt bir SUV'dan 10 adet alan kullanıcılara şahit olduk. Bu şahısların birkaç ay sonra 10 aracın satışıyla elde ettiği kar marjı, bizlerin 50 kişilik istihdam yarattığı genel merkezimizde sattığımız 600 aracın kar marjına eşdeğer. 2020 büyük markalardan, galerilerden, otomobil alım satımını meslek olarak yapanlardan çok, sektörle ilgisi olmayan kişilerin para kazandığı ve fiyatları yükselttiği yıl oldu" dedi.