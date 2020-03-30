HABERTURK.COM

İkinci el araç pazarında faaliyet gösteren Otomerkezi.net'in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden virüs salgınının, ikinci el pazarına etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İkinci el araç pazarında, virüs salgınının sektörü durma noktasına getirdiğini söyleyen Karakaş, "Sıfır kilometre tarafında üretimler durdu, döviz arttı, bu sebeplerden ötürü ikinci elde araçlar değer kaybetmez. Fakat araç satın alma eğilimi sıfıra yakın bir durumda. İnsanlar evlerinden çıkamıyor. Toparlanmayla beraber ikinci elde de fiyatlanma yapılır. Şu anda belli bir piyasa yok, yazılan-çizilen fiyatlar, ancak vatandaşımız araç almaya başlayınca gerçekliğe kavuşabilir" dedi.

Araçların fiyatlarının düşmeyeceğinin altını çizen Karakaş, "Satışlar duracak fakat fiyatlar stabil kalacaktır. Haziran ayına kadar ikinci elde ciddi bir durgunluk söz konusu olacağını, yaz aylarına girişle birlikte hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarının tekrar canlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!