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HaberlerOtomobilİkinci el araçta fiyat açıklaması

'İkinci el araçta fiyat artışı devam edecek'

Analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Temmuz ayı verileri doğrultusunda otomotiv pazarını değerlendirdi. Geçtiğimiz yılın Ağustos-Aralık döneminde pazarın 273 bin adet olduğunu hatırlatan Yalçın, “Bugün geldiğimiz noktada, Temmuz ayı satışları da göz önüne alındığında yılın son 5 ayı için 360 ila 380 bin adet bandında sıfır kilometre araç satışı bekliyoruz. Yıl sonunda ise toplam pazarın 710 bin adet seviyelerinde kapanmasını öngörmekteyiz” dedi. İkinci el pazarıyla da ilgili güncel bilgiler veren Hüsamettin Yalçın, ikinci elde satışlara paralel olarak ikinci el araç fiyatlarının yıl sonuna kadar kademeli olarak artmaya devam edeceğini ifade etti

05.08.2020 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Cardata
HABERTURK.COM

Türkiye otomotiv pazarı, yeni normale dönüş ayı olan Haziran ayından itibaren biriken talebin de etkisiyle yüksek satış adetlerine ulaştı.

İlk 7 ayda 341 bin 469 adet sıfır araç satışı gerçekleşirken pazardaki artış geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60.3 oldu.

2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde pazarın 213 bin adet olduğunu hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Temmuz ayı satış verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmede, “Temmuz ayında ortaya çıkan 87 bin 401 adetlik pazar, yılın geri kalanı için çok önemli mesajlar barındırıyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos-Aralık döneminde 273 bin adet seviyesinde bir araç satışı gerçekleşmişti. Bugün geldiğimiz noktada, Temmuz ayı satışları da göz önüne alındığında yılın son 5 ayı için 360 ila 380 bin adet bandında sıfır kilometre araç satışı bekliyoruz. Yıl sonunda ise toplam pazarın 710 bin adet seviyelerinde kapanmasını öngörmekteyiz” ifadelerini kullandı.



Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sıfır araç fiyatlarının kademeli şekilde artacak olması sektörde ve araç satışlarında fazla bir etki yaratmayacaktır. Çünkü, yıllardır ötelenen bir talep var. Bugün aylar sonrası için sipariş veren birçok insan var. Dolayısıyla sıfır satışları sene sonuna kadar artarak devam eder. Pandemi döneminde pazarın 400-450 bin bandında kapanacağı tahmin ediliyordu. Geldiğimiz noktada, marka temsilcileri tarafından 650 bin adetler hatta daha yukarı rakamlar telaffuz ediliyor. Bu sene en çok aracı banttan indiren veya en fazla araç ithal edip pazara sunan markalar adeta yok satacaktır” diyerek sözlerini sürdürdü.

'SIFIR ARAÇ FİYATI İKİNCİ ELİ ETKİLEYECEK'

Yalçın, "İkinci el fiyatları anında yukarı yönlü tepki vermeye başlayacaktır. Yıl sonuna kadar ikinci el satışları katlanarak devam ederken ikinci el fiyatları ise kesinlikle düşmeyecektir. Çünkü, otomotiv fabrikaları tüm dünyada üretime Mayıs ayında başladı ve kademeli olarak üretim yapıyorlar. Eylül ayından itibaren yeni satışa sunulacak yerli veya ithal tüm araçların kur farkı nedeniyle yüksek fiyattan satışa çıkacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, sıfır kilometre araç fiyatları yüksek kaldıkça ikinci el fiyatı da düşmeyecektir. Cardata olarak, ikinci el fiyatlarının belli yüzdelerle her ay artacağını öngörüyoruz” dedi.

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