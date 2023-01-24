ÜCRETSİZ KURSLAR BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin karne almasının ardından 21 Ocak Cumartesi başladı ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, 'bilim', 'sanat', 'matematik' ve 'İngilizce' olmak üzere 4 alanda açılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.