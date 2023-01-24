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Okullar ne zaman açılacak 2023? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022-2023 dönemi MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih

Okullar ne zaman açılacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi

Milyonlarca okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenci için yarıyıl tatiline girdi. Okulların açılacağı tarih ise tatildeki öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 dönemi MEB takvimi ile ikinci dönemin başlayacağı tarih netlik kazandı. İşte güncel MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...

Giriş: 24.01.2023 - 07:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 20 Ocak 2023 tarihinde sona eren birinci dönemin ardından tatildeki öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci karne heyecanı yaşayarak yarıyıl tatiline girerken "2022 - 2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak?" soruları gündeme geldi. İşte ikinci dönemin başlayacağı tarih hakkında merak edilenler...

  • 2022-2023 MEB TAKVİMİ YAYINLANDI

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında tatil tarihleri de belli olmuştu.

  • İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından;

    - İkinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak.

    - 17 - 20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak.

    - Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

  • İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

    İkinci dönem ara tatili 17 - 20 Nisan tarihleri arasında olacak. Bu tarihlere Ramazan Bayramının denk geliyor olması nedeniyle bayram tatili ile birleşecek. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak.

  • 2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

    2023 Yılının yaz tatili 16 Haziran Cuma günü 2. Dönem karnelerinin öğrencileri verilmesi ardından başlayacak.

  • ÜCRETSİZ KURSLAR BAŞLADI

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin karne almasının ardından 21 Ocak Cumartesi başladı ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. 

    Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, 'bilim', 'sanat', 'matematik' ve 'İngilizce' olmak üzere 4 alanda açılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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