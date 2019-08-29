29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İkimizin Yerine televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 2016 yılında vizyona giren ve gişede hatırı sayılır bir başarı elde eden İkimizin Yerine beyaz ekranda da seyircisine duygusal anlar yaşatacak. Çiçek'in hayatını konu alan İkimizin Yerine'nin başrolünde Serenay Sarıkaya, Nejat İşler ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Peki, İkimizin Yerine konusu nedir, oyuncuları kimler? İkimizin Yerine filmi nerede çekildi? Ayrıntılar haberimizde...
İKİMİZİN YERİNE KONUSU NEDİR?
Küçük bir kasabada yaşayan ve sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek ailesinin kendisine dayattığı hayatın içinde sıkışıp kalmış genç bir kadındır. Hayata dair çözülmeyen soruları olan genç kadın kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile karşılaşınca her şey değişir. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de kendini Çiçek'e aşık olmaktan alıkoyamaz. İkili arasında büyük bir aşk başlar. Doğan ve Çiçek farklı hayatlarına rağmen birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırken bir ailenin de kaderini kökünden değiştirecektir…
İKİMİZİN YERİNE OYUNCULARI KİMLER?
Serenay Sarıkaya – Çiçek
Nejat İşler – Doğan
Zerrin Tekindor – Ülkü
İştar Gökseven – Murat
Merve Çağıran – Sevil
Aslı Bekiroğlu – Ceylan
Özgür Emre Yıldırım – Kudret
Ayşegül Cengiz Akman
Sezin Bozacı
Uğur Uzunel
İKİMİZİN YERİNE NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin kasaba sahneleri Bursa’da çekildi. Mudanya ilçesinin Trilye beldesinde çekimleri gerçekleşen filmde, kasabanın otantik atmosferi tüm güzelliği ile yansıtılıyor. Ayrıca Mudanya’nın doğası da dağ eteklerinde çekilen sahnelerle beyaz perdeye yansıtılıyor. Küçük bir sahil beldesi olan Trilye, Marmara denizi kıyısındaki konumu ile izleyicilere hem deniz hem de yeşillik manzarası sunuyor.
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