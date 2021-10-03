DOLUNAY SOYSERT - SEYLAN SORGUN
SEYLAN SORGUN KARAKTERİ HAKKINDA
Eski bir ses sanatçısı olan Seylan, geçmişte yaşadığı acılara hapsolmuş ve sağlığını hiçe saymıştır. Yıllar önce terk ettiği oğlu Alp'le yeniden anne oğul ilişkisi kurmaya çabalarken, hastalığın pençesine düşer. Alp sahip olduğu her şeyi tehlikeye atarak ona ikinci bir hayat fırsatı sunar.
DOLUNAY SOYSERT KİMDİR?
25 Mart 1973 tarihinde Adana'da doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini Özel Moda Kolejinde almıştır. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştır.
Kamerayla ilk tanışması Cumhuriyet filminde Latife Hanım'ı canlandırmasıyla olmuştur. Daha sonra Nebraska Üniversitesi Drama ve Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra Sultan Makamı ve Omuz Omuza dizilerinde rol almıştır. Tiyatro sahnesinde Buluşma adlı oyunda Marilyn Monroe'yu ve Ayşe müzikalinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. Akıllarda kalan rolü Bir İstanbul Masalı adlı dizide canlandırdığı Derya karakteri ve Özgü Namal ile birlikte rol aldığı 'Bebeğim' adlı dizide canlandırdığı Leyla karakteridir. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun ilk oyunu olan ve on bir oyundan oluşan Can Tarlası adlı oyunda yer almıştır.
26. Uluslararası İstanbul Film Festivali açılış töreni sunuculuğunu Sinan Tuzcu ile, 19. Ankara Uluslararası Film Festivali açılış töreni sunuculuğunu Emre Karayel ile yapmıştır. Dünyanın en büyük buz gösterisi topluluğu olduğu düşünülen Holiday On Ice'ın sunumunda, ünlü çocuk romanı Peter Pan hikâyesinin Türkçe dublajında yer almıştır. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninin sunuculuğunu yapan Soysert, Sinan Tuzcu ile beyaz eşya reklamında, İlker Aksum ile kredi kartı reklamında, bir GSM şirketi reklamında da Aysel rolünü oynamıştır.
Adanalı dizisine 2. sezonunda dâhil olmuş, ardından TRT 1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide rol almıştır.
Almanya'da oyuncu eğitmenliği de yapmıştır.
AKUT'un 20. yılı için hazırlanan 'Sesimi Duyan Var mı?' sloganıyla gösterilen videoda gönüllü olarak yer alıp eşiyle araba kazası geçirmiş bir kazazedeyi canlandırmıştır.
2018 yılında yazar Seray Şahiner’in imzasını taşıyan tek kişilik "Kul" oyununu sergilemiştir.
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