İki yıl sonra sınırlarını açtı: Yeni kurallar getirdi!

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Salgın nedeniyle iki yıldır turistlere kapıları kapalı olan Japonya, 10 Haziran itibariyle kısıtlı

sayıda turistin ülkeye girmesine izin verecek. Ancak ülkeye gelen yabancı turistler, maske kullanmak ve kaldıkları süre boyunca özel sağlık sigorta yaptırmak gibi kısıtlamalara tabii.

Japonya Turizm Acentesi, sadece paket turlarla ülkeye girişe izin verileceğini duyururken, turistlere

bir rehberin eşlik etmesi gerektiğini ve maske takmalarının zorunlu olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Tur rehberleri katılımcıları sık sık maske takmaları konusunda uyarmalı ve yakın mesafe görüşmelerinden uzak durulmalı." denildi.

Japonya pandemi boyunca sıkı sınır kontrolüne sahip ülkelerden biriydi. Dünyanın geri kalanında koronavirüs kısıtlamalarının neredeyse tamamı kaldırılırken, Japonya'da önlemler esnetilmeye yeni başladı.

Hükümet yakın zamanda maske kullanımını gevşetmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ülkeye kademeli şekilde turist kabul edileceği, test turları kapsamında 50 turistin gelmesine izin verileceği belirtilmişti.