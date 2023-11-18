BEBEKLER FARKLI GÜNLERDE DOĞABİLİR

Kelsey ve eşi Caleb Hatcher, doğum sırasında olayların nasıl gelişeceğine bağlı olarak biri ya da her iki bebek için sezaryen gerekebileceğinin farkında. Çünkü iki rahim farklı zamanlarda kasılabilir, yani bebekler saatler, günler ya da haftalar arayla doğabilir.