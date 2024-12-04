İki Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn Oscar'ı yerden yere vurdu
İki kez Oscar ödülü kazanan Sean Penn, Donald Trump biyografisi 'Trump'ın Hikayesi'ne (The Apprentice) hak ettiği değerin verilmemesini eleştirirken, Oscar'a layık görülme olasılığı olan filmlerin kendisini heyecanlandırmadığını söyledi
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İki Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, Akademi Ödülleri'ni yerden yere vurdu.
Marakeş Film Festivali kapsamında düzenlenen basın toplantısına katılan 64 yaşındaki ABD'li oyuncu, Oscar'ı eleştirirken, Donald Trump biyografisi 'Trump'ın Hikayesi' (The Apprentice) filminin arkasında durdu.
Sebastian Stan'in başrolde yer aldığı tartışmalı Donald Trump filminin ödül sezonunun dışında bırakılmasını eleştiren Penn, "Akademi, daha büyük bir ifade dünyasının parçası olma konusunda gerçekten olağanüstü bir korkaklık sergiledi. Aslında büyük ölçüde hayal gücünü ve farklı kültürel ifadeleri sınırlamanın bir parçası oldu" dedi.
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Penn sözlerine şu ifadeyi ekledi:
"Bu yüzden 'The Florida Project', 'I'm Still Here' ya da 'Emilia Pérez' gibi bir filmin Akademi Ödülleri için adının geçmesi beni pek heyecanlandırmıyor."
Gelecek yılın Oscar adayları henüz açıklanmasa da tahminler arasında 'The Apprentice' filminin olması beklenmiyor.
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Başrol oyuncusu Sebastian Stan (42), filmle ilişkilendirilmek istemeyen oyuncu arkadaşlarının kendisini nasıl dışladıklarını anlatırken, film hakkında konuşmaktan 'korktuklarını' iddia etti.
ABD'ye yeniden başkan seçilen Trump, film için "ucuz, karalayıcı ve politik açıdan iğrenç bir baltalama" nitelendirmesi yapmıştı.
Film, Trump'ın ilk karısı Ivana'ya şiddet uyguladığını, Ivana'nın kilo vermek için amfetamin kullandığını ve üzerindeki baskı nedeniyle yağ aldırma, plastik cerrahi operasyonları geçirdiğini gösteren sahneler yer alıyor.
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Filmdeki oyunculukları öven Sean Penn, "Filmin hak ettiği değeri görmesi gerekirken, bu harika filmden bu kadar korkulması dudak uçuklatan bir şey" dedi.
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Penn, Clint Eastwood'un yönetmenliğini üstlendiği 2004 yapımı 'Mystic River' ve Gus Van Sant'in yönettiği 2009 yapımı Harvey Milk biyografisi 'Milk' filmiyle iki kez 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını almıştı.
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Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer aldığını açıkça gösteren Penn, Oscar heykelciklerinden birini Kasım 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye vermişti.
Heykelciği verirken, "Bu sadece sembolik, aptalca bir şey, ama bunun burada sizinle olduğunu bilirsem, o zaman kendimi daha iyi ve mücadele için yeterince güçlü hissederim" diyen Penn, "Kazandığınızda onu Malibu'ya geri getirin, burada bir parçamın olduğunu bilmek beni çok daha iyi hissettirecek" diye konuşmuştu.
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