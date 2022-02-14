İki köpek Orban'a karşı yarışacak

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Macaristan'da 3 Nisan'da gerçekleşecek seçimlerde 12 yıldır Başbakan olan Victor Orban'ın zorlanacağı düşünülüyor. Orban seçimlere hazırlanırken İki Kuyruklu Köpek Partisi, Orban’a karşı iki köpeği aday gösterdi.

2006 yılında bedava bira, sonsuz yaşa ve Mars’ta bir Macar restoranı gibi hedeflerle kurulan İki Kuyruklu Köpek Partisi (MKKP), 'şaka' amacıyla kuruldu.

İki Kuyruklu Köpek Partisi 7 hafta sonra gerçekleşecek seçim için bulldog cinsi Huba ve labrador cinsi Rado'yu aday olarak gösterdi.

Huba ve Rado'nun daha adil bir dünya istediği belirtilirken, sloganlarının "Ayağa kalk ve bana oy ver" olduğu ifade edildi.

Anket sonuçlarına MKKP'nin yüzde 4 oy alabileceği belirtildi.