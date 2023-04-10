İki husumetli karşılaştı! Yüzünden vuruldu!

DHA'da yer alan habere göre Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler'i (28) gördü.

Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a (28) isabet etti. Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci Güler'in evine baskın yaptı. Evinde bulunamayan Haci Güler'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.