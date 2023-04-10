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İki husumetli karşılaştı! Yüzünden vuruldu!

Erzurum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada taraflardan birinin silahından çıkan kurşunla otomobilinde oturan 28 yaşındaki Ebubekir Akın, yüzünden vuruldu. Ağır yaralanan Akın, 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 10.04.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da iki husumetli karşılaştı! Yüzünden vuruldu! - Son dakika haberleri
İki husumetli karşılaştı! Yüzünden vuruldu!
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DHA

Erzurum'da olay, 26 Mart günü öğle saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi 4'ncü Canan Sokak'ta meydana geldi.

YOLDA HUSUMETLİSİNİ GÖRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler'i (28) gördü.

BELİNDEN ÇIKARIP SİLAHINI ATEŞLEDİ

Aracını durduran Yusuf Y. ile Haci Güler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Haci Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.'ye doğrultup ateşledi.

ARKADAŞINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a (28) isabet etti. Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü.

13 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Akın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 7 Nisan Cuma günü yaşamını yitirdi. Akın, yakınlarının gözyaşları arasında Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Asri mezarlıkta toprağa verildi.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci Güler'in evine baskın yaptı. Evinde bulunamayan Haci Güler'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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