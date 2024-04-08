'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ün çekimleri 5 ay sürdü

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'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ün ekibi, özel gösterim için bir araya geldi.

Ahmet Kaya’yı canlandıran başrol oyuncusu Özgür Tüzer gecede duygularını şu sözlerle ifade etti: Filmimize çok emek verdik. Ahmet Kaya gibi bir ismi canlandırmak benim için tarif edilemez bir duygu. Hem ses hem de fiziki benzerliğimden dolayı tercih edildim ve bu benim için büyük bir gurur kaynağı. Duyduğumda kalbim yerinden çıkacaktı. Çekimler yaklaşık 5 ay sürdü. Malatya, İzmir ve Fransa'da çektik. İzleyiciler filmimizi yalnız bırakmasınlar. Şu an sinemalarda ve tüm Avrupa'da da vizyona gireceğiz. Ahmet Kaya sevenleri bekliyoruz.

Türkiye'den ayrılıp Paris'te yaşadığı ve orada hayatını kaybettiği yıllardan esinlenerek çekilen film, sanatçının yaşam ve toplumsal mücadelesini konu ediyor. 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filminin oyuncu kadrosunda Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Nakkaş gibi başarılı isimler yer alıyor. Türkiye’de vizyon yolculuğuna başlayan film 11 Nisan Perşembe günü Avrupa’da da vizyona girecek.