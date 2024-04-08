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        Haberler Magazin 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ün çekimleri 5 ay sürdü

        'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ün çekimleri 5 ay sürdü

        24 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi özel gösterimi yapıldı. Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud gibi değerli oyuncuların rol aldığı filmde Ahmet Kaya'yı canlandıran Özgür Tüzer; "Ahmet Kaya gibi bir ismi canlandırmak benim için tarif edilemez bir duygu. Hem ses hem de fiziki benzerliğimden dolayı tercih edildim ve bu benim için büyük bir gurur kaynağı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:18
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        5 ay sürdü
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        'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ün ekibi, özel gösterim için bir araya geldi.

        Ahmet Kaya’yı canlandıran başrol oyuncusu Özgür Tüzer gecede duygularını şu sözlerle ifade etti: Filmimize çok emek verdik. Ahmet Kaya gibi bir ismi canlandırmak benim için tarif edilemez bir duygu. Hem ses hem de fiziki benzerliğimden dolayı tercih edildim ve bu benim için büyük bir gurur kaynağı. Duyduğumda kalbim yerinden çıkacaktı. Çekimler yaklaşık 5 ay sürdü. Malatya, İzmir ve Fransa'da çektik. İzleyiciler filmimizi yalnız bırakmasınlar. Şu an sinemalarda ve tüm Avrupa'da da vizyona gireceğiz. Ahmet Kaya sevenleri bekliyoruz.

        Türkiye'den ayrılıp Paris'te yaşadığı ve orada hayatını kaybettiği yıllardan esinlenerek çekilen film, sanatçının yaşam ve toplumsal mücadelesini konu ediyor. 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filminin oyuncu kadrosunda Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Nakkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.

        Türkiye’de vizyon yolculuğuna başlayan film 11 Nisan Perşembe günü Avrupa’da da vizyona girecek.

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        #ahmet kaya
        #ki Gözüm Ahmet: Sürgün

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