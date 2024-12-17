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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki aile birbirine girdi: 15 yaralı | Son dakika haberleri

        İki aile birbirine girdi: 15 yaralı

        Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 00:33 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:33
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        İki aile birbirine girdi: 15 yaralı
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        Van'ın Erciş ilçesinde Çelebibağı Mahallesinde aralarında husumet bulunan Eser ve Gülsarı ailelerinin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada iki aileden 15 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erciş ve Muradiyedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaymakamlık koordinesinde jandarma ve emniyet ekiplerince mahalle ve hastanelerde güvenlik önlemi alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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