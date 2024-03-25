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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IKEA dünya genelinde indirime devam edeeck - İş-Yaşam Haberleri

        IKEA dünya genelinde indirime devam edeeck

        Yakın zamanda dünya genelinde fiyat indirimine gideceğini açıklayan IKEA, daha fazla ürününe indirim yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:27
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        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
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        İsveçli mobilya devi IKEA, nakliye ile hammadde maliyetlerinin düşmesi nedeniyle küresel çapta fiyat indirimine gideceğini duyurmuştu.

        IKEA, Paskalya tatili öncesinde de popüler yüzlerce ürününde yeni bir fiyat indirimi daha yapacağını duyurdu. Birleşik Krallık'ta oturma odası, banyo, yatak odası kategorileri ve daha fazlasında artık yaklaşık 400 üründe indirim yapıldı.

        IKEA İngiltere ve İrlanda Ticaret Direktörü Michaela Quinlan "IKEA olarak amacımız her zaman ürünlerimizin mümkün olduğunca çok insan için mümkün olduğunca uygun fiyatlı olmasını sağlamak olmuştur. 'Yeni Düşük Fiyat'ın bir sonraki dalgası, en çok talep gören ürün yelpazelerimizde daha uygun fiyatlara geri dönme taahhüdümüzün bir sonraki aşamasını temsil ediyor" diye konuştu.

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        Fiyat eğilimindeki düşüş geniş bir ürün yelpazesini etkilerken ABD'de bulunan ve salgın sırasında 2022'de 59 dolardan 89 dolara yükselen BILLY kitaplıkların, 2016'daki fiyatı olan 69 dolara geri döndüğü ifade edildi.

        Kanada'da da 1500'den fazla ürünün fiyatının düşerken şuan için fiyatların düştüğü diğer ülkeler arasında Belçika, Almanya, İsveç ve Birleşik Krallık yer alıyor.

        IKEA Türkiye'nin Yahoo Finance'in haberine göre dünya çapında fiyat düşürme politikasının yıl boyunca da devam etmesi bekleniyor.

        "BİRÇOK İNSANIN CÜZDANLARI İNCELDİ" DENİLMİŞTİ

        Şirket, 2022'de uygulamaya konulan fiyat artışlarını geri çekmeyi hedefleyerek 2024'teki fiyat indirimlerini dünya çapındaki tüm pazarlara genişletmeyi planladıklarını açıklamıştı.

        IKEA mağazalarının en büyük sahibi olan Inkga Group'un Perakende Sorumlusu Tolga Öncü CNBC’ye yaptığı açıklamada "Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda bunu yapıyoruz. Artık IKEA gibi şirketlerin kârlılıktan ziyade fiyatlandırmaya yatırım yapma zamanı geldi" derken buna neden olarak da 'birçok insanın artık daha ince cüzdanlara' sahip olmasını göstermişti.

        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı

        IKEA 'Yeni Düşük Fiyat' kampanyasını global sayfalarında da paylaşarak bu ürünleri paylaşıyordu. Ürünlerin fiyatının düşmesine rağmen kalitede kesintiye uğramadığını belirten firma "Yüzlerce indirimli fiyatla her odaya şık bir görünüm kazandırmak her zamankinden daha uygun fiyatlı! Tasarım ve üretimden paketleme ve nakliyeye kadar kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmeye ve fiyatları düşürmeye çalışıyoruz" diyerek duyurmuştu.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #IKEA
        #dünya
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