IKEA dünya genelinde indirime devam edeeck

İsveçli mobilya devi IKEA, nakliye ile hammadde maliyetlerinin düşmesi nedeniyle küresel çapta fiyat indirimine gideceğini duyurmuştu.

IKEA, Paskalya tatili öncesinde de popüler yüzlerce ürününde yeni bir fiyat indirimi daha yapacağını duyurdu. Birleşik Krallık'ta oturma odası, banyo, yatak odası kategorileri ve daha fazlasında artık yaklaşık 400 üründe indirim yapıldı.

IKEA İngiltere ve İrlanda Ticaret Direktörü Michaela Quinlan "IKEA olarak amacımız her zaman ürünlerimizin mümkün olduğunca çok insan için mümkün olduğunca uygun fiyatlı olmasını sağlamak olmuştur. 'Yeni Düşük Fiyat'ın bir sonraki dalgası, en çok talep gören ürün yelpazelerimizde daha uygun fiyatlara geri dönme taahhüdümüzün bir sonraki aşamasını temsil ediyor" diye konuştu.

Kanada'da da 1500'den fazla ürünün fiyatının düşerken şuan için fiyatların düştüğü diğer ülkeler arasında Belçika, Almanya, İsveç ve Birleşik Krallık yer alıyor.

"BİRÇOK İNSANIN CÜZDANLARI İNCELDİ" DENİLMİŞTİ

Şirket, 2022'de uygulamaya konulan fiyat artışlarını geri çekmeyi hedefleyerek 2024'teki fiyat indirimlerini dünya çapındaki tüm pazarlara genişletmeyi planladıklarını açıklamıştı.

IKEA mağazalarının en büyük sahibi olan Inkga Group'un Perakende Sorumlusu Tolga Öncü CNBC’ye yaptığı açıklamada "Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda bunu yapıyoruz. Artık IKEA gibi şirketlerin kârlılıktan ziyade fiyatlandırmaya yatırım yapma zamanı geldi" derken buna neden olarak da 'birçok insanın artık daha ince cüzdanlara' sahip olmasını göstermişti.

IKEA 'Yeni Düşük Fiyat' kampanyasını global sayfalarında da paylaşarak bu ürünleri paylaşıyordu. Ürünlerin fiyatının düşmesine rağmen kalitede kesintiye uğramadığını belirten firma "Yüzlerce indirimli fiyatla her odaya şık bir görünüm kazandırmak her zamankinden daha uygun fiyatlı! Tasarım ve üretimden paketleme ve nakliyeye kadar kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmeye ve fiyatları düşürmeye çalışıyoruz" diyerek duyurmuştu.

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