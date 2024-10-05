İkbal ve Ayşenur için eylem düzenlediler
İstanbul'da iki genç kadının 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşi bir şekilde katledilmesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı ve kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin durdurulması için eylem yaptı
Giriş: 05.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:46
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Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı. İki genç kadının öldürüldüğü yerde eylem düzenlendi. Kadınlar "Hayatımız bu kadar ucuz olmamalı" diye seslendi.
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