"İİT, Karabağ'ı restore etmeye çalışıyor"

Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva, "İslam İşbirliği Teşkilatı, Karabağ'da Ermeniler tarafından yerle bir edilmiş dünya kültür mirasını restore etmeye çalışıyor" dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bilgi toplama heyetinin işgalden kurtarılan Karabağ'a bir sonraki ziyareti diğer uluslararası kuruluşlara örnek olması gerektiğini belirten Nurullayeva, "İİT Ombudsmanlar Birliği heyeti, işgalden kurtarılmış Azerbaycan topraklarında yerinde incelemeler yapıyor, delil topluyor ve bu sonuçlara göre bir rapor hazırlayarak uluslararası kuruluşlara gönderecek." ifadelerini kullandı.
Türk Omdusmanı Şeref Malkoç'un bu hafta Karabağ'ı ziyaret ettiğini söyleyen Nurullayeva şöyle konuştu;
Bu hafta Karabağ'ı ziyaret eden Türk Ombudsmanı Şaraf Malkoç da Ermenilerin uzun menzilli füzelerle vurduğu Ağdam, Terter, Gence ve Mingeçevir ziyareti sırasında raporların hazırlandığını söyledi. Karabağ savaşı sırasında Ermenilerin yoğun olarak ateş açtığı Terter bölgesinde siviller arasında ölümler kaydedildi.
Terter'in 10 köyünde 381 mezar mermi ateşinden hasar gördü. Toplamda, 44 gün süren savaş sırasında Ermeniler Terter bölgesine 16.277 top mermisi ve 20 yasaklı füze attı. Sivillere yasaklı silahlarla ateş etmenin cezasını yakında göreceğiz. Çünkü Azerbaycan, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarıyla ilgili olarak uluslararası mahkemelere başvurmuştur.
EİT araştırma heyetinin bu kez ziyaretinin amacı, Ermenilerin 30 yıldır işgal altında olan Şuşa ve çevresindeki tarihi eserlere yönelik provokasyonları ve tarihi eserlerin yıkımını belgelemek. Araştırma heyeti, tüm gerçekleri yerinde araştıracak ve tarihi anıtların restorasyonunun mümkün olup olmadığı konusunda bir rapor hazırlayacaktır. Çünkü sadece 10-100 yılın değil, tüm insanlığın ürünü olan, sadece Kafkasya'nın, Azerbaycan halkının değil, tüm dünyanın kültürel mirası olan tarihi eserlerin kaderinden bahsediyoruz. Ermenistan'ın 30 yıldır yıkarak yok etmeye çalıştığı bu kültürel mirası restore etmek, tarihe ve kültüre hizmet etmektir.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın insan hakları organı tarafından hazırlanan rapor tüm dünyaya, Birleşmiş Milletler'e ve insan hakları örgütlerine gönderilecek ve asıl gerçeğin ne olduğunu tüm dünya bilecektir. Azerbaycan topraklarının 30 yıl boyunca işgali, işgal gerçeklerinin uluslararası topluma düzgün bir şekilde iletilmesini engelledi. Çoğu kuruluş, Hıristiyan bağnazlığı sergileyerek Ermenistan'ı ifşa etmekten kaçındı. Bu çok olumsuz ve tehlikeli bir emsal oluşturdu. Ancak, Karabağ, araştırma misyonlarının seferine en çok ihtiyaç duyan bölgeydi. Kontrol eksikliği ve cezasızlık, Ermenistan'ı vandalizm, yasadışı yerleşim ve yasadışı ekonomik faaliyet eylemlerinin ölçeğini genişletmeye teşvik etti.
Bugün Karabağ'ın en önemli sorunlarından biri, kurtarılan toprakların bazı mayın haritalarının Ermenistan tarafından henüz verilmemiş olmasıdır. Ne yazık ki, savaşın bitiminden sonra mayınlar ve diğer patlayıcı cihazlar insan hayatı ve sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır ve onlarca Azerbaycanlı mayın kurbanı oldu. Ermenistan bu şekilde davranarak Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi (ICERD) sistematik olarak ihlal ediyor."
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