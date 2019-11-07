07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İhitiyaç kredi faiz oranlarının düşmeyesiyle beraber vatandaşlar bankalara akın etmeye başladı. Tüketiciler için en çok merak edilen konuların arasında 'ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar' sorusuydu.
KREDİ HESAPLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kredi hesaplarken vatandaş en çok faiz oranına takılır. Fakat kredi faiz oranları dışında kredi dosya masrafı (kredi tahsis ücreti, vs) gibi etkenlere de dikkat etmek gerekir. Geri ödeme sürecinde oluşan bazı maliyetler, vergiler ve kesintiler de hesaba katıldığında kredi hesaplama konusunun o kadar da kolay ve hafife alınabilecek bir süreç olmadığı görülür. Siz de kredi hesaplarken buna dikkat edin.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2019 BANKA BANKA
|Kredi Adı
|Faiz Oranı
|Minimum Vade
|Maksimum Vade
|Fibabanka İhtiyaç Kredisi
|1,05%
|3 Ay
|60 Ay
|TEB Hoş Geldin Faizli Kredi
|1,08%
|3 Ay
|60 Ay
|CEPTETEB Hoş Geldin Faizli Kredi - Tahsis Ücretsiz
|1,08%
|3 Ay
|60 Ay
|ING Bank İhtiyaç Kredisi
|1,09%
|1 Ay
|60 Ay
|QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi
|1,09%
|3 Ay
|60 Ay
|Garanti BBVA Dijital İhtiyaç Kredisi
|1,19%
|3 Ay
|60 Ay
|Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası
|1,19%
|1 Ay
|60 Ay
|DenizBank İhtiyaç Kredisi
|1,19%
|3 Ay
|60 Ay
|Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi
|1,25%
|1 Ay
|60 Ay
|Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi
|1,25%
|3 Ay
|60 Ay
|Vakıfbank Bireysel İhtiyaç Kredisi
|1,25%
|3 Ay
|60 Ay
|Akbank Direkt Kredi
|1,27%
|1 Ay
|60 Ay
|Alternatif Bank Sonbahar Kredisi
|1,28%
|3 Ay
|60 Ay
|Burgan Bank Dijital İhtiyaç Kredisi
|1,29%
|1 Ay
|60 Ay
|Enparacom Masrafsız İhtiyaç Kredisi
|1,29%
|1 Ay
|60 Ay
|ICBC Turkey Hesaplı Kredi
|1,29%
|3 Ay
|60 Ay
|Halkbank İhtiyaç Kredisi
|1,29%
|1 Ay
|60 Ay
|HSBC İhtiyaç Kredisi Kampanyası
|1,49%
|3 Ay
|60 Ay
İstihdam odaklı kredi paketi devreye alındı
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirildi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne yönelik ortak bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, iş gücüne sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması gerektiği vurgulanarak, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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