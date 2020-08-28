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Haberlerİş-Yaşamİhracatta bedelinin yurda getirilmesinde değişiklik

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemede değişiklik

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esasları düzenleyen tebliğ kapsamında, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde ödeme yöntemlerinden biri olan "Banka Ödeme Yükümlülüğü" uygulamadan kaldırıldı. Söz konusu yöntem, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 2018-32/48 sayılı tebliğde, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde seçenekleri belirleyen 3. madde metninden çıkarıldı. Değişikliğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

28.08.2020 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
dolar
Genel

Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ülkeye getirilmesinde kullanılan ödeme şekillerinden "banka ödeme yükümlülüğü" yürürlükten kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde "banka ödeme yükümlülüğü" yürürlükten kaldırıldı.

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