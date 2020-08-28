Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ülkeye getirilmesinde kullanılan ödeme şekillerinden "banka ödeme yükümlülüğü" yürürlükten kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde "banka ödeme yükümlülüğü" yürürlükten kaldırıldı.