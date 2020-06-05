Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 azalırken, en fazla kayıp dış satımı neredeyse yarıya inen otomotiv endüstrisinde yaşandı.
Türkiye'de martın ilk yarısında ilk Kovid-19 vakası görülmesinin ardından salgının yayılmasını önlemeye yönelik birçok tedbir hayata geçirildi.
Tüketicilerin eve kapandığı, birçok sektörde fabrika ve mağazalar faaliyetlerine ara verdiği bu süreç, normalleşmenin başladığı 1 Haziran'a kadar devam etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen verilere göre, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,2 azalarak 29 milyar 713,1 milyon dolara geriledi.
Salgının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler neticesinde ihracatta yaşanan 3'te 1'lik azalışın ekonomik karşılığı ise 14,7 milyar dolar oldu.
Türkiye'nin geçen yılın mart-nisan-mayıs dönemindeki ihracatı 44 milyar 457,2 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
Ekonomilerin kapandığı, fabrikaların çalışmadığı 3 aylık dönemde, Türkiye tüm olumsuzluklara karşın 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi.
SALGIN DÖNEMİNDE EN FAZLA KAYIP OTOMOTİVDE
Ana sektörlere bakıldığında mart-nisan-mayıs döneminde geçen yılın aynı sürecine göre tarımda yüzde 7,8'lik, sanayide yüzde 37,4'lük ve madencilikte yüzde 23,7'lik ihracat düşüşü görüldü
Türkiye'de mart-nisan-mayıs döneminde ihracatı en fazla azalan sektör yüzde 53,2 ile otomotiv endüstrisi oldu. Bu dönemde sektörün ihracatı 8 milyar 252,6 milyon dolardan, 3 milyar 860,9 milyon dolar düzeyine geriledi.
Otomotivi, ihracatı yüzde 48,9 gerileyen deri ve deri mamulleri takip etti. Bu dönemde deri ve deri mamullerinin 480 milyon 461 bin dolar olan ihracatı, 245 milyon 372 bin dolara geriledi.
İhracatı en fazla azalan bir diğer sektör ise hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Sektörün ihracatı mart-nisan-mayıs döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 45,3 gerileyerek 2 milyar 626,7 milyon dolara indi.
Savunma ve havacılık sektörünün de Kovid-19 nedeniyle kapanan dış ticaret kanallarından ve önlemlerden nasibini aldığı görüldü. Sektörün ihracatı 3 aylık süreçte yüzde 43 azaldı ve 414,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
GIDADA İHRACAT VİRÜSE RAĞMEN DURMADI
Salgının ekonomik etkilerinin gözlemlendiği mart-nisan-mayıs döneminde ihracatta artış yaşanan 3 sektörün de gıda olması, koronavirüs krizi döneminde sektörün stratejik önemini ortaya koydu.
Bu dönemde ihracatında en fazla artış yaşanan sektör yüzde 30,4'le fındık ve mamulleri oldu. Sektör 2019'un mart-nisan-mayıs döneminde 404 milyon 685 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde 527 milyon 525 bin dolar oldu.
Yaş meyve ve sebze sektörünün söz konusu 3 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yıla kıyasla yüzde 14,8 artarak 456 milyon 480 bin dolara ulaştı.
Meyve-sebze mamulleri sektörü ise mart-nisan-mayıs döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla ihracatını yüzde 3,8 artırarak 406 milyon 494 bin dolara taşıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!