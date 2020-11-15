AA

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, özellikle ihracata çalışan firmaların kapasitelerinin yılbaşına kadar dolu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 2 ayda farkı kapatıp salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17,7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ve ekimdeki rekorlara rağmen 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre hala yüzde 5,8 ekside olduklarını söyledi.

Stokların katkısıyla haziranı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 ihracat artışı ile kapattıklarını belirten Gültepe, şöyle devam etti:

"Hazirandaki ivmelenmeyi sonraki 4 ayda da artırarak sürdürdük. Temmuzda 1 milyar 812 milyon dolarla sektörün aylık ihracat rekorunu kırdık. Ağustosta 1 milyar 546 milyon dolarla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduk. Eylülde de yüzde 20 ihracat artışı ile 1,8 milyar dolar sınırını gördük. Temmuzdaki rekorumuzu ekim ayında 1 milyar 858 milyon dolarla yeniledik. Ocak-ekim döneminde 1,1 milyar doları maske ve koruyucu giysi olmak üzere 13 milyar 977 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

"ABD'YE EKİM İHRACATINDAKİ ARTIŞ İLERİYE DÖNÜK UMUTLARIMIZI ARTIRIYOR"

Mustafa Gültepe, Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı gibi tasarım teşvikleri kapsamında, mevcut tasarımcı istihdamının desteklenmeye devam edilmesini beklediklerini aktardı.

Özellikle ihracata çalışan firmaların kapasitelerinin yılbaşına kadar dolu olduğunu belirten Gültepe, "Önümüzdeki 2 ayda farkı kapatıp salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17,7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Türk hazır giyim endüstrisinin 210'un üzerinde ülkeye ve özerk bölgeye ihracat yaptığını bildiren Gültepe, "Toplam hazır giyim ihracatımızın yüzde 70'ini AB ülkeleri ve İngiltere'ye gerçekleştiriyoruz. Ülke olarak ise ilk 10 pazarımız Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, İtalya, Irak, Danimarka ve İsrail şeklinde sıralanıyor. ABD'ye 2005 öncesinde 1,5 milyar doları bulan hazır giyim ihracatımızda kotalar nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşadık. Bu ülkeye ihracatımızı yeniden 1,5 milyar dolara çıkarmak, orta vadede ise 5 milyar dolar ve üzerini yakalayabilmek için son yıllarda proaktif bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

ABD'de yapılan çalışmalara değinen Gültepe, şunları kaydetti:

"Sektörün tanıtımı için başta Magic Show olmak üzere ABD'deki fuarlarda yerimizi alıyoruz. New York'taki Türkiye Ticaret Merkezi'nde kontenjanımızın tamamını doldurduk ve 10 hazır giyim firmamız sektörümüzü temsil ediyor. ABD Moda Endüstrisi Birliği (USFIA) ile son yıllarda yoğun iş birliği halindeyiz. Tanıtım çalışmalarımız ve Çin ile yaşadıkları ticaret savaşının etkisi ile ABD'li markaların ve alım gruplarının Türkiye'ye ilgisinin arttığını görüyoruz. Bu ilgi ihracatımıza da pozitif yansıyor. 10 ayda ABD'ye ihracatımız yüzde 21,5 artışla 662 milyon dolara yaklaştı. Ekim ihracatımızda yüzde 34,7'lik artış, ileriye dönük umutlarımızı daha da artırıyor. Başkanlık seçiminin ihracatımıza doğrudan bir etkisi olacağına ihtimal vermiyorum. Ancak ABD'den gelecek talepleri karşılayabilmek için özellikle Anadolu'da son teknoloji ile donatılmış ve büyük ölçekli üretim kapasitelerine sahip yatırımlar yapmak zorundayız."

"SUUDİ ARABİSTAN SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR"

İHKİB Başkanı Gültepe, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yaşanan siyasi gerginliğin daralmaya sebep olduğunu, siyasi gerginliğe rağmen 319 milyon dolarla Suudi Arabistan'a en fazla hazır giyim ihracatını geçen yıl gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gültepe, şunları kaydetti:

"2020'nin 10 aylık verilerine bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 daralma görülüyor. 10 aylık daralmanın daha çok salgın ve petrol fiyatlarındaki düşüşün Suudi Arabistan ekonomisine olumsuz etkisinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Ekim ayında görülen yüzde 48,7'lik daralmada, Suudi Arabistan yönetiminin adı konulmamış boykotunun etkisi olduğunu değerlendiriyoruz. Suudi Arabistan, sektörümüz için önemli bir pazar.

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) verilerine göre, Suudi Arabistan'da 17 hazır giyim markasının mağazaları bulunuyor. Markalar, mevcut stoklarıyla faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Sorun çözülemezse bu ülkede mağaza kapanışları gündeme gelebilecek. Biz ilkesel olarak ülkeler arasında siyasal farklılıklar nedeniyle duvarlar örülmesindense ticaretin imkanları kullanılarak ve ‘kazan kazan’ ilkesi çerçevesinde dostluk köprüleri kurulmasını istiyoruz. Suudi Arabistan ile yaşanan gerginliğin de en kısa zamanda ülkemizin ve sektörümüzün çıkarları doğrultusunda çözüleceğini umuyoruz."

"ÜRETİMDEKİ İSTİHDAMIMIZI VE İHRACATIMIZI BİR KAÇ YILDA 2 KATINA ÇIKARABİLİRİZ"

Mustafa Gültepe, SGK verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla sadece üretimde 598 bin kişiye istihdam sağladıklarını aktararak, "Tekstil ve perakende ile birlikte değerlendirdiğimizde 2 milyondan fazla insanımızı istihdam ettiğimizi söyleyebilirim. Salgın nedeniyle küresel tedarik zinciri değişiyor. Çin'deki üretimlerini yakın coğrafyaya kaydırmak isteyen Avrupalı markalar için Türkiye en iyi seçenek olarak görünüyor. ABD'li markaların da ülkemize ilgisi artıyor. Kurların mevcut seviyesi işçilik maliyetlerinde de firmalarımıza avantaj sağlıyor. Biz mevcut durumu fırsata çevirebilirsek üretimdeki istihdamımızı ve ihracatımızı birkaç yılda 2 katına çıkarabiliriz." şeklinde konuştu.