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İhracat bedellerinin TL'ye çevrilme zorunluluğu kaldırıldı. Bu bedeller, farklı döviz cinsi ve TL olarak ülkeye getirilebilecek. Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2019 tarihli 5. mükerrer sayısında yayımlanan Türk Parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğle, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesine yönelik ödeme şekillerine banka ödeme yükümlülüğü de (BPO) eklendi.

90 GÜN EK SÜRE KULLANILABİLECEK

Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Tebliğle, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi için öngörülen 180 gün sınırı genişletildi. Buna göre, ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin ülkeye getirilmesinde 90 gün daha ek süre kullanılabilecek.

Tebliğin "Terkin" başlıklı 10. maddesinde de düzenlemeler yapıldı. Buna göre, her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30.000 dolara kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın, 30.000 dolardan yüksek olmakla birlikte 100.000 doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10'una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın, 200.000 doları veya eşitini aşmamak üzere mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10'una kadar açık hesaplar ilgili vergi dairesi başkanlığı veya müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacak.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğin yürürlük tarihi olan 31 Aralık 2019 tarihinde açık bulunan ihracat hesapları için, bu tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacak.