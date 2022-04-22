Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 21 Nisan 2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı uyarınca Merkez Bankası, yürürlükte olan İhracat Genelgesi'nde değişikliğe gitti.
Genelge'nin ihracat hesaplarının kapatılmasıyla ilgili Terkin başlığındaki 28. maddesinde 30 bin dolar ihracattaki terkin bedelinin alt limitini 15 bin dolara indirdi. Değişiklik sonrası 15 bin doların üzerindeki ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunlu olacak. 15 bin dolarlık yeni limit 25 Nisan Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.
Değişikliğin ardından her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;
- 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,
- 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya
eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı
olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın
- 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, terkin edilmek suretiyle kapatılacak.
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