24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hem işvereni hem de çalışanı yakından ilgilendiren en önemli konulardan biri olan ihbar tazminatının ne olduğunu ve hesaplamanın nasıl yapıldığını vatandaşlar merak ediyorlar. Biz de bu yüzden ihbar tazminatı ile ilgili bir haber hazırladık. İşte ihbar tazminatı nedir ve ihbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılır sorularının cevapları...
İHBAR TAZMİNATI NEDİR?
İhbar tazminatı, işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce çıkarılması durumunda, işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır. Bu durumun tersi için de aynı durum geçerlidir. Yani işçi, kanunda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden işi bırakması durumunda işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Aslında amaç, çalışanın da işverenin de işi bırakma veya işten çıkarma niyetini makul bir süre öncesinde karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır. Böylece iki tarafından da hakları korunmuş olur.
4857 Sayılı İş Kanunu'nun Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bu bildirilmesi süreler de çalışanın kurumda çalıştığı toplam süreye göre değişiklik göstermektedir. Bu süre:
İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.
İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA
Örnek bir ihbar tazminatı hesaplaması yapacak olursak son 1 ay (30 günlük) brüt maaşı 2.000 TL olan ve 4 yıl çalışan bir işçiye:
Bu kişi 3 yıl üzeri çalışan olduğu için 8 haftalık brüt ücreti kadar ihbar tazminatı ödenmelidir.
8 hafta x 466 = 3.733 TL BRÜT ihbar tazminatı tutarıdır. Bu tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır ve NET ihbar tazminatı tutarı belirlenir.
İHBAR TAZMİNATININ GEÇERLİ OLMADIĞI DURUMLAR
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine göre işveren haklı sebeplerle çalışanı işten çıkarıyorsa ihbar tazminatı ödemez. Bu haklı sebepler şöyledir:
1. SAĞLIK SEBEPLERİ
2. AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAMA
Aslında bu madde iş görüşmesinden itibaren geçerlidir. İş görüşmesinde yalan beyanda bulunma, çalışanın belirttiği yeteneklere sahip olmaması durumunda sözleşme hemen feshedilebilir. Bu kuraldan en çok bilineni ise çalışanın 2 günden fazla izin almadan işe gelmemezlik yapmamasıdır. Kanuna göre bu duruma uymayan diğer durumlar:
3. ZORLAYICI SEBEPLER
Çalışanın bir haftadan uzun süre işe gelmeme durumudur.
Ayrıyeten işten kendi isteğiyle ayrılan yani İSTİFA EDEN ÇALIŞANLAR ihbar tazminatı alamazlar.
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