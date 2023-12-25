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        Haberler Magazin İhaneti gözyaşlarıyla duyurmuştu! Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'den yeni aşkıyla yatak pozu!

        İhaneti gözyaşlarıyla duyurmuştu! Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'den yeni aşkıyla yatak pozu!

        Eski eşi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu ifşalayan Esin Çepni yeni aşka yelken açtığını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyurmuştu. Çepni son olarak futbolcu aşkıyla yatak pozunu yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:23
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          'Kafalar' üyesi Bilal Hancı ile 2021 yılında evlenen Esin Çepni, aldattıldığı iddiasıyla video paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu. Bilal Hancı'nın başka bir kadınla gece kulübünde öpüştüğü görüntüleri paylaşan Esin Çepni, yaşanılanların ardından 8 Kasım'da resmen boşandı.

        • 2

          Boşandıktan yaklaşık 1,5 ay sonra yeni bir aşka yelken açan Esin Çepni, birlikteliğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çepni şimdilerde Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşıyor.

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          Aşk paylaşımlarıyla gündeme gelen Esin Çepni son olarak yatak videosu ile gündeme geldi. Çepni, sevgilisi Zafer Görgen'le bir yatak story'si paylaştı.

        • 4

          Yayınladığı yatak paylaşımını kısa süre içerisinde silen Esin Çepni'nin bu hamlesi pek işe yaramadı çünkü video sosyal medyanın diline düştü.

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          İşte Esin Çepni'nin yayınladıktan hemen sonra sildiği yatak gönderisi...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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