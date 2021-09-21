İki çocuk annesi genç kadına iğrenç tuzak

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İstanbul Eyüpsultan'da evli ve iki çocuk annesi bir kadın cinsel saldırıya uğradı.

Zanlı, psikolojik tedavi gören genç kadını "Gel kedi besleyelim" diyerek metruk bir eve götürdü ve cinsel saldırıda bulundu.

Saldırgan genç kadına iddiaya göre "Seni öldürürüm, parçalarını da köpeklere atarım, kimse bulamaz" diyerek tehditler savurdu. Saldırgan gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mahalleli zanlıyı sokak ortasında linç etmek istedi. Mahalle sakinleri "Herkes tedirgin böyle bir insanı mahallemizde istemiyoruz" diyerek isyan etti.

Genç kadının tek isteği ise saldırganın tutuklanması...