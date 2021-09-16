İğrenç olayda istenen ceza belli oldu!

İstanbul Kadıköy'de, bir terapi merkezinde Masal T.'ye (44), kendisini polis olarak tanıtıp silah tehdidiyle cinsel saldırıda bulunan Şevket Karadağ (51) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede müşteki Masal T.´nin sağlık merkezinde olduğu, olay tarihi olan 18 Haziran 2021´de şüpheli Şevket Karadağ´ın kendini `Hakan´ olarak tanıtarak olay yerine geldiği ve lavaboya gittiği anlatıldı.
KENDİNİ POLİS ALARAK TANITTI
DHA'da yer alan habere göre müşteki Masal T.´nin, şüphelinin masaj için geldiğini düşündüğü ve şüpheli Karadağ´ın hazırlanmak için odaya gittiği kaydedilen iddianamede, Masal T.´nin odaya girdiği sırada Karadağ´ın cebinden bir rozet ve telsiz çıkardığı, kendini polis alarak tanıttığı ve Masal T.´yi emniyete götüreceğini söylediği belirtildi.
SİLAHLI CİNSEL SALDIRI
Karadağ´ın kendisine bir şeyler verirse işlem yapmayacağını söylediği, 800 lira para istediği ve silah tehdidiyle Masal T.´ye cinsel saldırıda bulunduğu ve yarın tekrar geleceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldığı anlatıldı.
Şüpheli Karadağ´ın ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediği, evinde ele geçirilen polis kimliği ve rozetiyle ilgili ise hiçbir yerde kullanmadığını beyan ettiği hatırlatıldı.
MÜŞTEKİ BEYANI TUTARLI VE AYRINTILI
İddianamenin değerlendirme kısmında ise müştekinin ifadesinin zaman, mekan ve neden sonuç ilişkileri bakımından tutarlı ve ayrıntılı olduğu, şüpheliye iftira atılmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı belirtildi. Şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar edilemeyeceğinin vurgulandığı iddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik kendisini polis olarak tanıtarak elinde silah ile kendisine bir şeyler vermesini söyleyerek müştekinin 800 lira parasını almasının ardından tehdit ve cebir ederek zorla cinsel ilişkiye girmesi şeklindeki eyleminin "nitelikli yağma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu sonuç ve kanaatine varıldığı ifade edildi.
40 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede şüpheli Şevket Karadağ´ın "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla ve iş yerinde nitelikli yağma" suçlarından 12 yıldan 40 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu şüpheli Karadağ, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak.
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