İğne İplik filmi oyuncuları kimler? İğne İplik filmi konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte İğne İplik filmi hakkında detaylar haberimizde...

İĞNE İPLİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant



İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hindistan çekilen filmde; Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan’ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…