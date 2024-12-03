Iğdır FK: 2 - Muş Spor: 3 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK, evinde TFF 3. Lig'de mücadele eden Muş Spor'a 3-2 mağlup oldu. Yakup Alkan (2) ve Cem Çelik'in golleriyle kazanarak büyük bir sürprize imza atan Muş Spor, adını bir üst tura yazdırdı.
Giriş: 03.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:32
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Iğdır FK ile Muş Spor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Muş Spor oldu.
Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 19'da Cem Çelik, 34 ve 58'de Yakup Alkan kaydetti. Iğdır FK'nın gollerini ise 3'te Kosta Aleksic ile Oğuzhan Özleşen attı.
1.Lig ekibini Kupa dışına iten Muş Spor, adını bir üst tura çıkardı.
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