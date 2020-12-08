Kaza, Yenimahalle'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Cevdet Keskin (41) idaresindeki harfiyat yüklü kamyon, karşı yönden gelen araca yol verdiği sırada, kanalizasyon çalışması yapılan kara yolunda çökme yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon, iş makinelerinin açtığı çukura devrildi. Araçta sıkışan sürücü Cevdet Keskin, gelen AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Sürücü, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.