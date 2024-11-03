Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Iğdır'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 03.11.2024 - 00:29 Güncelleme: 03.11.2024 - 00:29
Ş.T. yönetimindeki otomobil, Tuzluca ilçesinden geçerken Köprübaşı köyü çıkışındaki köprü bariyerlerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ş.T, kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Y.B. ve V.Z. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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