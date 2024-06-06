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        Haberler Yaşam Iğdır'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

        Iğdır'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

        Türkiye-Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar, kayda alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:38
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          Küçük akbaba (Neophron percnopterus), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede yer alıyor.

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          Nesli tükenmekte olan endangered koduyla listede yer alan küçük akbabalar, Türkiye'de farklı bölgelerde görülebiliyor.

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          Küçük akbabalar, iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle birçok kuş türünün yaşadığı Iğdır'da da gözlenebiliyor.

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          Türkiye'nin Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri bölgesinde çalışma yapan AA, küçük akbabaları görüntüledi.

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          Kayda alınan küçük akbabalar, insan kalabalığının olmadığı bölgede yaşamlarını sürdürüyor.

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