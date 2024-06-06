Iğdır'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi
Türkiye-Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar, kayda alındı
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Küçük akbaba (Neophron percnopterus), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede yer alıyor.
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Nesli tükenmekte olan endangered koduyla listede yer alan küçük akbabalar, Türkiye'de farklı bölgelerde görülebiliyor.
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Küçük akbabalar, iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle birçok kuş türünün yaşadığı Iğdır'da da gözlenebiliyor.
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Türkiye'nin Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri bölgesinde çalışma yapan AA, küçük akbabaları görüntüledi.
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Kayda alınan küçük akbabalar, insan kalabalığının olmadığı bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
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