Iğdır'da eşini darbeden özel güvenlik görevlisi tutuklandı

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L.A. isimli kadın, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görev yapan eşi S.A. tarafından darbedildiğini yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine gözaltına alınan S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Iğdır Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Basına yansıyan ve asla tasvip edilemeyecek kadına yönelik şiddet olayının, 4 Haziran 2024 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze intikal etmesinin hemen ardından süreç valiliğimizce yakından takip edilmiş olup, şiddet mağduru L.A. ile görüşmeler yapılarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gereken hukuki ve psiko-sosyal destek verilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Akgül ve müdürlük uzmanları da şiddet mağduru L.A’ya psiko-sosyal destek vermek amacıyla hanesinde ziyaret etmiştir. Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan şiddet mağduru L.A’nın eşi S.A. ise tutuklanmış olup, hakkında idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.