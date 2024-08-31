Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı
Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe finschii) kameraya yansıdı
Giriş: 31.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:55
Iğdır, uygun coğrafi ve iklim koşullarıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Kentte 350 civarında kuş türünün yaşadığı biliniyor.
Bölgede yaşayan kuş türlerini görüntüleyen AA ekibinin yakınına konan ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı.
Görüntülerde, kuşun kendini temizlediği ve etrafı izlediği anlar yer alıyor.
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