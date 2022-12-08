Iğdır'da ahırdaki cinayetin zanlısı tutuklandı

Iğdır'da bir kişinin evinin yanındaki ahırda silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aralık ilçesinde yaşayan Sinan Nedret'in (43), dün, evinin yanındaki ahırda başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, güvenlik kamera görüntüleri de incelenerek yürütülen çalışma sonucu, maktulün arkadaşı T.D. gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aralık ilçesinde yaşayan Sinan Nedret'in cesedi, evinin yanındaki ahırda bulunmuş, yapılan incelemede, Nedret'in başından silahla vurularak öldüğü belirlenmişti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.