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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsünde kavga kazaya neden oldu | Son dakika haberleri

        İETT otobüsünde kavga kazaya neden oldu

        İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma kazayla son buldu. Her şey yolcunun şoföre "Bu araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" sorusuyla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:03
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        İETT otobüsünde kavga kazayla son buldu
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        Beşiktaş'ta İETT otobüsüne binen bir yolcu, otobüs şoförüne "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoför ise aracın Taksim'e gittiğini söyledi. Ancak yolcu tekrar aynı soruyu sordu. Aynı cevabı alan yolcunun bağırmaya başlaması üzerine şoför, neden bağırdığını sorunca taraflar arasına tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tekme tokat birbirine girdi. Kavga sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, park halindeki taksi ve motosiklete çarparak durdu.

        Yolcuların müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.

        O anlar ise kameraya yansıdı.

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        #İstanbul Beşiktaş
        #İETT
        #kavga
        #Kaza
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