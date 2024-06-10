İETT otobüsünde kavga kazaya neden oldu | Son dakika haberleri

İETT otobüsünde kavga kazaya neden oldu | Son dakika haberleri

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Beşiktaş'ta İETT otobüsüne binen bir yolcu, otobüs şoförüne "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoför ise aracın Taksim'e gittiğini söyledi. Ancak yolcu tekrar aynı soruyu sordu. Aynı cevabı alan yolcunun bağırmaya başlaması üzerine şoför, neden bağırdığını sorunca taraflar arasına tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tekme tokat birbirine girdi. Kavga sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, park halindeki taksi ve motosiklete çarparak durdu.

Yolcuların müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.

O anlar ise kameraya yansıdı.