İETT otobüsünde gerginlik! Zorla indirildi

Bebekli kadını tartakladı iddiası! Otobüsten zorla indirildi
İstanbul Kadıköy'de bir İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı. Olayda bir yolcunun bebekli bir kadını tartakladığı ileri sürüldü. Yolcunun bunun üzerine diğer yolcular tarafından otobüsten zorla indirildiği kameraya yansıdı
Kadıköy'de otobüste 2 yolcu arasında başlayan 'neden çarptın, dikkatli olsana' tartışması kavgaya dönüştü.
İddiaya göre tartıştığı bebekli kadını tartaklayan erkek yolcu, otobüstekiler tarafından yaka paça indirildi. O anları diğer yolcular cep telefonuyla kaydetti.
DHA'da yer alan habere göre Kadıköy'de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy- Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı.
İddiaya göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya "Ayağını neden çarptın, dikkatli olsana' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı. Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi.
Adamın otobüsten indirildiği ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.