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        Haberler Bilgi Gündem İETT 148 personel alımı başvuru tarihleri, kadro dağılımı, sınav tarihi, sözlü sınav konuları

        İETT 148 personel alıyor! Başvurular ne zaman başlıyor?

        İETT farklı kadrolarda görevlendirmek üzere 148 personel alımı yapıyor. Adayların başvuru tarihlerinde İstanbul'daki adrese şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler ikinci adım olarak sözlü sınava tabi tutulacak. İşte, İETT 148 personel alımına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:53
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        • 1

          İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 148 memur alınacak. İlk başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. İşte, İETT personel alımı başvuru tarihleri, sınav tarihi ve konuları...

        • 2

          İETT 148 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

          Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 03/02/2025-16/02/2025 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00 16.30 arasında) Şahkulu Mah. İstiklal Cad. Erkan-ı Harp Sok.No.2 Tünel-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.)

        • 3

          İETT 148 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Bilgisayar İşletmeni, Psikolog, İstatistikçi, Muhasebeci, Mühendis, Tekniker kadrolarında alım yapılacak.

        • 4

          SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

          Memur alımı için, 03/03/2025 – 16/05/2025 tarihleri arasında saat: 09.30’da başlamak üzere İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. İstiklal Cad. Erkan-ı Harp Sok.No.2 Tünel Beyoğlu/İSTANBUL adresinde sözlü sınav yapılacaktır.

          Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

          Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

        • 5

          BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

          a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

          b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

          c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 24/02/2025 tarihinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü genel ağ sayfasında (https://www.iett.gov.tr) ilan edilecektir.

        • 6

          Sözlü Sınav Konuları;

          1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

          2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

          3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

          4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğinin ölçülmesini kapsar.

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