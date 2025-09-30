İDSO, sezonu klasik müziğin başyapıtlarıyla açıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank konserleri kapsamında 10 Ekim 2025 Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konseriyle 2025-2026 sezonuna sanatseverlerle birlikte merhaba diyecek.

Gecede, klasik müziğin iki unutulmaz eseri müzikseverlere sunulacak. Programın ilk bölümünde, Maurice Ravel’in cazın renkleriyle bezenmiş zarif bir üslup içinde yazdığı Sol Majör Piyano Konçertosu seslendirilecek.

Konçerto, virtüözite ile lirizmi bir araya getiren yapısıyla dinleyicilere hem enerjik hem de duygusal bir müzikal deneyim sunacak.

Konserin ikinci bölümünde ise Johannes Brahms’ın senfonik literatürün doruk noktalarından biri olarak kabul edilen 4. Senfonisi yer alacak. Derinlikli temaları, dramatik yapısı ve görkemli finaliyle Brahms’ın bu başyapıtı, izleyicilere güçlü bir müzikal yolculuk vaat ediyor.

Açılış konserinde orkestrayı, uzun yıllara dayanan iş birliği, güçlü sahne enerjisi ve zarif üslubuyla İDSO sahnesinde özel bir yere sahip olan İtalyan şef Antonio Pirolli yönetecek. Konserin solisti ise yorumlarıyla tüm dünyada takdir toplayan, derin müzikalitesiyle uluslararası müzik arenasında önemli bir yere sahip olan ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky olacak.

SEZON BOYUNCA İDSO SAHNESİNDE 80'İNCİ RUHU İDSO her sezon olduğu gibi bu yıl da hem dünya klasik müziğinin başyapıtlarını hem de Türk bestecilerimizin eserlerini dinleyicilerle buluşturacak. Orkestranın 80. yılını da kutlayacağı bu sezon, bu iki çizgiyi güçlü bir dengeyle bir araya getirerek Beethoven, Brahms, Ravel, Debussy ve Tchaikovsky gibi dünya müzik tarihinin dev isimlerinin eserleriyle evrensel bir çizgi sunarken, Ulvi Cemal Erkin ve Cemal Reşit Rey gibi Cumhuriyet döneminin öncü bestecilerine de özel bir yer açacak. Bu sezon sahnede hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden değerli şefler ve solistlerin yanında, solistlerde piyanodan kemana, şan sanatçılarından nefesli çalgılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çok sayıda virtüöz yer alacak. Dinleyicilere her konserde farklı bir renk ve farklı bir yorumculuk anlayışı sunmayı amaçlayan İDSO, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçılarla yapacağı iş birlikleriyle uluslararası bir perspektif sunarken, Türk sanatçıların sahnedeki ustalıkları ve ulusal kimliğimizi yansıtan saygın duruşlarıyla sezonun ruhunu tamamlayacak. İDSO Müdürü Aycan Küçüközkan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İDSO Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura "GEÇMİŞE SAYGI, BUGÜNE SAHİP ÇIKIŞ, GELECEĞE UMUT DOLU BİR SELAM" Yeni sezon hakkında konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, açıklamasında şunları ifade etti:

"İstanbul Devlet Senfoni Orkestramızın 80'inci yılı, bizler için yalnızca bir sanat sezonu değil; geçmişimize saygı, bugünümüze sahip çıkış ve geleceğe umut dolu bir selam. Açılış konserimizde Ravel ve Brahms'ın ölümsüz eserleriyle sanatseverleri buluştururken sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne bir kez daha şahit olacağız. İDSO'nun her sezonunda olduğu gibi bu yıl boyunca ise hem dünya klasik müziğinin başyapıtlarına hem de Türk bestecilerimizin muhteşem eserlerine birlikte kulak vereceğiz, bestecilerin hayallerinin perdelerini birlikte aralayacağız. 2025-2026 sanat sezonunda orkestramızın konserlerinde buluşmak, bu benzersiz ses ve ahenge birlikte kulak vermek üzere herkesi sanatın gönülleri birleştiren sımsıcak iklimine davet ediyoruz." MÜZİĞİN KÜLTÜREL HAFIZASINA DOKUNAN BİR SANAT YOLCULUĞU Müzikseverleri 10 Ekim Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek açılış konserinde görmekten mutluluk duyacaklarını ifade eden İDSO Müdürü Aycan Küçüközkan, şu açıklamalarda bulundu: "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası olarak repertuvar seçiminde daima çeşitliliği ve yeniliği ön planda tutuyoruz. Barok'tan klasik döneme, romantizmden modern döneme uzanan geniş bir yelpazeyle, bütün bir müzik tarihinin renkli panoramasını sanatseverlere sunmayı arzu ediyoruz. Bu sezon da her konser kendi içinde ayrı bir hikâyeyi anlatacak; tüm repertuvar bir araya geldiğinde, 80'inci yılımıza yakışır büyük bir müzikal yolculuğa tanıklık etmiş olacağız. Umuyoruz ki müziğin kültürel hafızasına dokunan bu sanat yolculuğunda tüm dinleyicilerimiz bize eşlik eder."

Açılış Konseri Programı M.Ravel, Sol Major Pi̇yano Konçertosu M.83 Ara J.Brahms, Senfoni̇ No.4 Mi̇ Mi̇nor Op.98