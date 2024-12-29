Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İDOB’un doğadan ilham alan 'Yeni Yıl Konseri' sanatseverlerle buluştu

        İDOB’un doğadan ilham alan 'Yeni Yıl Konseri' sanatseverlerle buluştu

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda 'Yeni Yıl Konseri' düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 13:58 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yeni Yıl Konseri' düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen yeni yıl konseri ile mevsimlerin döngüsü ve yaşamın yenilenmesine olan özlem sahneye taşındı.

        Eski Türklerin Nardugan Bayramı’ndan ilham alan bu seneki Yeni Yıl Konseri programıyla sanatseverlere; yılbaşının yenilenme heyecanıyla, doğanın döngüsü ve yeni başlangıçların coşkusu kutlanarak unutulmaz bir deneyim yaşatıldı. Sanatseverler, müzik ve dansın kusursuz uyumu sahneye taşınarak, geçmişi onurlandırmanın yanı sıra geleceğe umutla bakmaya davet edildi.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası, korosu, solistleri, bale sanatçıları ve ‘MDTistanbul’ projesi dansçılarının sahnede olduğu gecede, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış marşlar, polkalar seslendirildi.

        Müzik ve dans dolu Yeni Yıl Konseri programında J.Strauss, D.Şostakoviç, A.Vivaldi, A.Haçaturyan, G.Bizet, C.Gardel, B.Smetana, L. Delibes, A.Borodin, G.Puccini, E.Kálmán ve U.Cemal Erkin gibi ölümsüz bestecilerin birbirinden farklı tatlardaki eserlerinden seçkiler icra edildi.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı’nın yönettiği konserin koro şefi Volkan Akkoç. Bale koreografisi Uğur Seyrek, MDTistanbul koreografisi Tuğçe Göncü, Emre Karaca, ışık tasarımı Taner Aydın imzalı.

        Konserde solistler Caner Akın, Özgecan Gençer, Nesrin Gönüldağ, Mert Süngü, Görkem Ezgi Yıldırım; solist dansçılar İlke Kodal, Çağatay Özmen, Deniz Kılınç Tunçeli, Olcay Tunçeli, Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem Atik Tuncay, Mehmet Nuri Arkan ve “MDTistanbul” Projesi Dansçıları sahnedeydiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Habertürk Anasayfa