İDOB’un doğadan ilham alan 'Yeni Yıl Konseri' sanatseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen yeni yıl konseri ile mevsimlerin döngüsü ve yaşamın yenilenmesine olan özlem sahneye taşındı.

REKLAM advertisement1 Eski Türklerin Nardugan Bayramı’ndan ilham alan bu seneki Yeni Yıl Konseri programıyla sanatseverlere; yılbaşının yenilenme heyecanıyla, doğanın döngüsü ve yeni başlangıçların coşkusu kutlanarak unutulmaz bir deneyim yaşatıldı. Sanatseverler, müzik ve dansın kusursuz uyumu sahneye taşınarak, geçmişi onurlandırmanın yanı sıra geleceğe umutla bakmaya davet edildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası, korosu, solistleri, bale sanatçıları ve ‘MDTistanbul’ projesi dansçılarının sahnede olduğu gecede, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış marşlar, polkalar seslendirildi.

Müzik ve dans dolu Yeni Yıl Konseri programında J.Strauss, D.Şostakoviç, A.Vivaldi, A.Haçaturyan, G.Bizet, C.Gardel, B.Smetana, L. Delibes, A.Borodin, G.Puccini, E.Kálmán ve U.Cemal Erkin gibi ölümsüz bestecilerin birbirinden farklı tatlardaki eserlerinden seçkiler icra edildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı’nın yönettiği konserin koro şefi Volkan Akkoç. Bale koreografisi Uğur Seyrek, MDTistanbul koreografisi Tuğçe Göncü, Emre Karaca, ışık tasarımı Taner Aydın imzalı.

Konserde solistler Caner Akın, Özgecan Gençer, Nesrin Gönüldağ, Mert Süngü, Görkem Ezgi Yıldırım; solist dansçılar İlke Kodal, Çağatay Özmen, Deniz Kılınç Tunçeli, Olcay Tunçeli, Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem Atik Tuncay, Mehmet Nuri Arkan ve “MDTistanbul” Projesi Dansçıları sahnedeydiler.