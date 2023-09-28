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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale İDOB yeni sezona, açılışa özel opera repertuvarıyla girdi

        İDOB yeni sezona, açılışa özel opera repertuvarıyla girdi

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2023-2024 sanat sezonuna, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sezon Açılış Gecesi" etkinliğiyle başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:05
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        İDOB yeni sezona, açılışa özel opera repertuvarıyla girdi
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        Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı, koro şefliğini ise Volkan Akkoç'un yaptığı etkinlikte, İDOB solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve Modern Dans Topluluğu İstanbul Projesi dansçıları sahne aldı.

        BALE ESERLERİNDEN SAHNELER

        Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Pyotr İlyiç Çaykovski, Gaetano Donizetti, Pietro Mascagni, Charles Gounod, Giacomo Puccini ve Georges Bizet'in bulunduğu dünyaca ünlü bestecilerin, dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler seslendirilirken, Ludwig Minkus ile Adolphe Adam'ın unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı bölümler sahnelendi.

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        İDOB GENEL MÜDÜRÜ TAN SAĞTÜRK DE KATILDI

        Etkinliğin sonunda tüm sanatçılar hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı yorumladı. Tüm biletlerin tükendiği, sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.

        AKM’DE TEKRAR SAHNELENECEK

        Etkinlikteki opera repertuvarı, yarın akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sezon açılış programı, 30 Eylül'de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılış etkinliği olarak bir kez daha Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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