İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evleniyor

Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti. Ünlü çift, bu akşam dünya evine girecek.

İdo, öğle saatlerinde müstakbel eşini davul ve zurna eşliğinde Kadıköy Göztepe'deki baba evinden çıkardı. 'Kız evi naz evi' diyen Şefkatli'nin arkadaşları İdo Tatlıses'ten para istedi. Çift daha sonra karşılıklı göbek attı. Tatlıses ve Şefkatli'nin yakın dostları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.