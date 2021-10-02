"DÜĞÜN SAĞLIKLI BİR ZAMANDA YAPILACAK"

Şefkatli, daha önce de düğün tarihiyle ilgili, "Ortalığın düzelmesini bekliyorum. Yasaklar çoğaldı. Ne denirse onu yapacağız. Uyulması gereken tüm tedbirlere uymalıyız." demişti.

İsteme töreninin ardından evlilik için herhangi bir hazırlık olmadığını söyleyen Yasemin Şefkatli, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğün de sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası, ne başka bir şey... Ortada daha hiçbir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.