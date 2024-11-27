İdil Bilgen, 'Hayat'ın New York'taki gösterimine katıldı

İdil Bilgen, şöyle devam etti; "Bu, Türkiye'nin uluslararası sahnede temsil edilmesi için önemli bir başarı. Kayda değer çabaları ve üstün başarıları için yönetmeni ve tüm kadroyu yürekten tebrik ediyorum. Değerli Zeki Demirkubuz bey ve Cem Davran bey ile tanışma fırsatı bulmak benim için gerçekten özeldi. Ayrıca, New York Türk Konsolosluğu'na nazik daveti için en içten şükranlarımı sunuyorum."