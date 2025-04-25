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        Haberler Dünya İddia: Trump Suudi Arabistan'a 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunacak | Dış Haberler

        İddia: Trump Suudi Arabistan'a 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunacak

        ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde arasında Orta Doğu turuna çıkacak. Tur sırasında, Suudi Arabistan'a da bir ziyaret düzenleyecek olan Trump'ın Suudi Arabistan yönetimine 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.04.2025 - 01:34 Güncelleme: 25.04.2025 - 01:45
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        "Trump Suudi Arabistan'a 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunacak"
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Orta Doğu turuna çıkacağına duyurmuştu.

        Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında; Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

        Reuters'ın 6 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, Suudi Arabistan yönetimine 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunmaya hazır.

        TRUMP'IN OCAK AYINDAKİ AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ocak ayında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ekonomiye ilişkin konular gündeme gelmişti.

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        Görüşmede, bin Selman, "gelecek 4 yıl içinde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolar değerinde genişletme" niyetini dile getirdi.

        Bu yatırımların hangi alanlarda olacağı bildirilmezken, Beyaz Saray'dan henüz görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

        Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından, "İlk yurt dışı gezisi genellikle İngiltere ile olmuştur ama geçen sefer bunu Suudi Arabistan'a yapmıştım çünkü 450 milyar dolar değerinde ürünümüzü almayı kabul etmişlerdi. Eğer Suudi Arabistan 450 ya da 500 milyar dolar daha almak isteseydi muhtemelen giderdim." şeklinde konuşmuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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