İddia nasıl yazılır? İddia mı, iddaa mı doğru? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

İDDİA TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, iddia şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "iddaa" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "iddia"dır.